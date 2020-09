Bharat Bandh Live Update: किसानों के लिए लाए गए बिल पर देशभर में प्रदर्शन हो रहा है. भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन देश में भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं. इसमें कुल 31 संगठन शामिल हुए हैं. बता दें कि इन प्रदर्शनों को कई पार्टियों जैसे AAP, TMC, RJD और CONGRESS का समर्थन मिला हुआ है. Also Read - Bharat Bandh: देश में दिख रहा भारत बंद का असर, कहीं पटरियों पर लेटे किसान तो कहीं हाईवे किया जाम

बता दें कि इससे पहले पंजाब में तीन दिवसीय रेल रोको अभियान की शुरुआत की गई. यहां किसान रेलवे ट्रैक पर आकर लेट गए और ट्रेन आवागमन को बाधित किया. इन किसानों की मांग है कि भारत सरकार द्वारा जारी इन 2 बिल्स को वापस लिया जाए.

Punjab: Kisan Mazdoor Sangharsh Committee continues their 'rail roko' agitation in Amritsar, in protest against the #FarmBills.

The Committee is holding the 'rail roko' agitation from September 24 to 26 against the Bills.

— ANI (@ANI) September 25, 2020