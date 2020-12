Bharat Bandh Date: नए कृषि कानूनों (News Farms Law 2020) के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाये गए भारत बंद (Bharat Bandh) को कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन देने की घोषणा की. बता दें कि किसान पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद (Bharat Bandh On Dec 8) का ऐलान किया है. Also Read - Kisan Andolan: सिद्धू का सरकार पर ट्विटर वार- तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे, देखें Video

कांग्रेस (Congress),राष्ट्रीय जनता दल (RJD), तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP),राष्ट्रीय लोक दल (RLD),राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP),टीआरएस (TRS) और वाम दलों (CPI, CPIM,CPI(ML) के अलावा कई केंद्रीय मजदूर संगठनों ने किसानों के ‘भारत बंद’ के आह्वान को समर्थन देने का निर्णय लिया है. Also Read - Bharat Bandh News: किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करेगी केजरीवाल सरकार, कार्यकर्ताओं से की यह अपील...

Congress has decided to support the Bharat Bandh on December 8. We will be demonstrating the same at our party offices. It will be a step strengthening Rahul Gandhi’s support to the farmers. We will ensure that the demonstration is successful: Congress Spokesperson Pawan Khera pic.twitter.com/lyb3BmTBz9 Also Read - किसानों के बीच दिल्ली पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह का बड़ा ऐलान- 'खेल रत्न अवॉर्ड' वापस करूँगा

— ANI (@ANI) December 6, 2020