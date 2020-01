नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और एनपीआर जैसे मुद्दे को लेकर देश के कई संगठनो द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है. भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है. महाराष्ट्र के मुंबई में कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन को रोक लिया और कई घंटों तक रोके रखा. झारखंड में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला

मंगलवार से ही इस बंद को लेकर ट्विटर पर कई सारे टैग्स ट्रेंड कर रहे हैं. ट्विटर पर मंगलवार की शाम से #कल भारत बंद नहीं रहेगा ट्रेंड करने लगा. दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है. शाहीन बाग में एक महीने से ज्यादा समय स सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है.

Mumbai: Members of Bahujan Kranti Morcha block a railway track in Kanjurmarg station during a protest against #CitizenshipAmendmentAct and #NationalRegisterofCitizens . The organization has called for a ‘Bharat Bandh’ today. pic.twitter.com/1aVpEyh3Ot

— ANI (@ANI) January 29, 2020