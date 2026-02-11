By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bharat Bandh: क्या 12 फरवरी को बंद रहेंगे बैंक-स्कूल? किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Bharat Bandh Tomorrow: 12 फरवरी 2026 को ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 'भारत बंद' का आह्वान किया है. चलिए आपको बताते हैं इससे किन चीजों पर फर्क पड़ेगा.
Bharat Bandh 12th Febuary: 12 फरवरी 2026 को देशभर में ‘भारत बंद’ का आह्वान किया गया है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच ने इस हड़ताल का ऐलान किया है. इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी कार्यालय, बाजार और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है.
भारत बंद का मुख्य कारण (हड़ताल क्यों हो रही है?)
ट्रेड यूनियनें सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम कोड (Labour Codes) का विरोध कर रही हैं. इन कोड्स ने पहले के 29 श्रम कानूनों की जगह ली है. यूनियनों का आरोप है कि नए कानूनों से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे, नौकरी की सुरक्षा घटेगी और कंपनियों को कर्मचारियों की नियुक्ति और छंटनी में ज्यादा छूट मिलेगी. इसके अलावा निजीकरण, वेतन संरचना और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी असंतोष जताया गया है.
12 फरवरी 2026 भारत बंद: क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?
|सेवा / सेक्टर
|स्थिति (Expected)
|टिप्पणी
|सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
|प्रभावित / आंशिक बंद
|यूनियन हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है
|निजी बैंक
|खुले रहने की संभावना
|सामान्य कामकाज, लेकिन स्थानीय असर संभव
|स्कूल-कॉलेज
|आधिकारिक छुट्टी नहीं
|कुछ राज्यों में स्थानीय हालात पर निर्भर
|सरकारी कार्यालय
|आंशिक रूप से प्रभावित
|कर्मचारियों की भागीदारी पर निर्भर
|बस और लोकल ट्रांसपोर्ट
|प्रभावित / बंद-जैसे हालात
|कई राज्यों में सेवाएं बाधित हो सकती हैं
|रेलवे
|सामान्य / आंशिक देरी
|कुछ स्थानों पर प्रदर्शन से देरी संभव
|मेट्रो सेवा
|सामान्य रहने की संभावना
|बड़े शहरों में सेवा जारी रहने की उम्मीद
|बाजार और दुकानें
|आंशिक बंद
|स्थानीय समर्थन के आधार पर असर
|अस्पताल और आपात सेवाएं
|पूरी तरह चालू
|एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सामान्य रहेंगी
|हवाई अड्डे / उड़ानें
|संचालित
|यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह
|एटीएम / डिजिटल बैंकिंग
|सामान्य
|UPI, नेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी
|दूध, दवाइयां, बिजली, पानी
|सामान्य
|आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी
क्या कल बैंक खुले रहेंगे?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. AIBEA, AIBOA और BEFI जैसे बड़े बैंक यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी संकेत दिया है कि बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से बाधित हो सकती हैं. हालांकि, निजी बैंक सामान्य रूप से खुल सकते हैं, लेकिन ग्राहक पहले से तैयारी रखें.
क्या स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी होगी?
देशभर में स्कूल-कॉलेज बंद रखने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि केरल, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों में स्थानीय हालात के आधार पर शिक्षण संस्थान बंद हो सकते हैं, खासकर अगर परिवहन सेवाएं बाधित होती हैं.
क्या बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा प्रभावित होगी?
रेलवे की राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं आमतौर पर जारी रहती हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर प्रदर्शन या ‘चक्का जाम’ के कारण देरी हो सकती है. बस सेवाएं और लोकल ट्रांसपोर्ट कई राज्यों में प्रभावित हो सकते हैं. मेट्रो सेवाएं बड़े शहरों में सामान्य रहने की संभावना है, पर यातायात बाधित हो सकता है.
इमरजेंसी सेवाओं का क्या होगा?
अस्पताल, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपात सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहने की उम्मीद है. हवाई अड्डे और आवश्यक सेवाएं भी संचालित रहेंगी, लेकिन यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है.
किन राज्यों में असर ज्यादा दिख सकता है?
केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र में भारत बंद का असर ज्यादा दिखने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में ट्रेड यूनियनें काफी एक्टिव हैं.
