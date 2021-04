prices of COVAXIN vaccines in India announce : सीरम इंस्टिट्यूट के बाद भारत बायोटेक ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी है. राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई कीमतों के मुताबिक कोवैक्सीन सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड से लगभग दोगुनी महंगी होगी. भारत बायोटेक ने COVAXIN की कीमत (prices of COVAXIN vaccines) राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति खुराख तय की है. बता दें कि सरकार के 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के निर्णय के बाद भारत बायोटेक ने अपने कोवैक्सीन टीके की कीमत की घोषणा की है. Also Read - PM Garib Kalyan Ann Yojana 2021: यूपी में 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, जानें इस बार किसे मिलेगा फायदा

इससे पहले टीका बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 टीका 'कोविशील्ड' की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति खुराक तथा निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक होगी. कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी कहा कि 150 रुपये प्रति खुराक का मौजूदा अनुबंध समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार के लिये भी दर 400 रुपये प्रति खुराक होगी.