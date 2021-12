नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस और उसके वेरियंट ओमीक्रोन के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कुछ शर्तों के साथ 12 साल से अधिक उम्र के किशोरों के लिए भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन (Covaxin vaccine) को आपातकालीन उपयोग के वास्ते मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी.Also Read - Delhi में 6 महीने में आज Covid के नए मामले सबसे ज्यादा आए, ओमीक्रोन का संकट भी है मौजूद

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने 12 अक्टूबर को भारत बायोटेक के आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन पर विचार करने के बाद कुछ शर्तों के साथ 12-18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश की थी.

