'अडानी को न्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है’ , बोले राहुल गांधी

Congress Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार (3 फरवरी) को झारखंड के गोड्डा शहर पहुंच चुकी है. आज राहुल गांधी ने गोड्डा शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘इस यात्रा का मकशद बीजेपी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है’.

इसके बाद उन्होंने कहा, ‘इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि बीजेपी नफरत फैला रही हैं और हम इसके खिलाफ आये हैं. हम सभी को एकजुट करने आए हैं’.

राहुल गांधी ने अडाणी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को घेरा,उन्होंने कहा कि जब अडानी का नाम आता है तो सबको ये पता होता है कि उनके पीछे मोदी का सपोर्ट है.

#WATCH | Godda: During the Bharat Jodo Nyaya Yatra, Congress MP Rahul Gandhi says, “If the name ‘Adani’ is taken in India, people understand it in a second… Narendra Modi is his capital… We brought the Land Tribunal Bill… Prime Minister Modi cancelled the Land Tribunal… pic.twitter.com/qZxB6DS7KG

— ANI (@ANI) February 3, 2024