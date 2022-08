Bharat Jodo Yatra: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज मंगलवार को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का अपना लोगो, टैगलाइन और पैम्फलेट लॉन्च कर दिया. दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने खुद इसे लॉन्च किया. इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि हमने इसके साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च की है. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी. मालूम हो कि कांग्रेस ने सात सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा की है. यात्रा 3500 किलोमीटर का सफर और लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरेगी. इस दौरान कांग्रेस पदयात्रा और रैलियां करेगी.Also Read - राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये क्या बोल गए-राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते तो...देखें वीडियो

इससे पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस ने अपनी प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की. यहां सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत करने वालों और देश में विभाजन फैलाने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है.

राहुल गांधी के साथ बैठक में मौजूद सिविल सोसायटी के लोगों ने करीब डेढ़ घंटे सवाल जवाब किए. सूत्रों के मुताबिक एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे साथ कोई चले या ना चले मैं अकेला चलूंगा. राहुल गांधी ने देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों से कहा कि सिविल सोसायटी को भी कांग्रेस के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए.

Delhi | Congress releases logo, tagline, and pamphlet of their ‘Bharat Jodo Yatra’ which will begin on 7th September

