Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ आज बुधवार से शुरू हो रही है. यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरंबदुर पहुंचे और राजीव गांधी मेमोरियल पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी. राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर लंबी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ करीब 150 दिन तक चलेगी.Also Read - Bharat Jodo Yatra: आज से शुरू होगी कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा', कन्याकुमारी से राहुल गांधी करेंगे लॉन्च | Watch Video

कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक यात्रा से पहले राहुल गांधी ने श्रीपेरंबदुर में अपने पिता को श्रद्धांजलि दी. यहां बम धमाके में उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई. राजीव गांधी तब लोकसभा चुनाव प्रचार के संबंध में श्रीपेरंबदुर पहुंचे थे. राजीव गांधी मेमोरियल में प्रार्थना के बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी जाएंगे जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हें तिरंगा भेट करेंगे. राहुल गांधी इसके बाद भारत जोड़े यात्रा की आधिकारिक शुरुआत करते हुए एक रैली को भी संबोधित करेंगे. Also Read - Bharat Jodo Yatra: असम के सीएम हिमंत के बिगड़े बोल, कहा-भारत जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जाकर यात्रा करें राहुल गांधी

Tamil Nadu | Congress MP Rahul Gandhi pays floral tribute at Rajiv Gandhi memorial in Sriperumbudur ahead of Bharat Jodo Yatra pic.twitter.com/aV2FAORZgF

— ANI (@ANI) September 7, 2022