Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ जारी है. तमिलनाडु और केरल के बाद राहुल गांधी की ये पदयात्रा कर्नाटक पहुंच चुकी है. आज राहुल गांधी की पदयात्रा कर्नाटक के मैसुरु पहुंची. मैसुरु में राहुल गांधी एक सभा भी करनी थी. राहुल गांधी सभा में पहुंचे और इसी बीच तेज बारिश होने लगी. मूसलाधार बारिश के चलते सभा रद्द नहीं की गई और राहुल गांधी वापस नहीं हुए.Also Read - Ankita Bhandari Murder: उत्तराखंड में बंद का असर, सड़कों पर उतरे लोग, CBI जांच की मांग

राहुल गांधी मंच पर पहुंचे. यहां तेज बारिश के बीच भाषण दिया. वह भीगते रहे और लोगों को भारत जोड़ों यात्रा का मकसद बताया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच राहुल गांधी बोल रहे हैं और लोग भीगते हुए उन्हें सुन रहे हैं. Also Read - कंगना रनौत ने चुनाव लड़ने के सवाल का दिया ये जवाब, मुझे राजनीति में रुचि है....

#WATCH | Karnataka: Congress MP Rahul Gandhi addresses a public rally amid rains in Mysuru during the ongoing ‘Bharat Jodo Yatra’ pic.twitter.com/UuvKxc6dhq

— ANI (@ANI) October 2, 2022