Bharat Jodo Yatra in Anantnag: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को शुक्रवार को रद्द कर दिया. कांग्रेस का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि सुरक्षा में चूक केंद्र शासित प्रदेश के अनुचित और अप्रस्तुत रवैये का संकेत देती है.वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यहां संबंधित एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया है. पिछले 15 मिनट से यहां भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं है.यह एक गंभीर चूक है. राहुल गांधी और अन्य यात्री बिना किसी सुरक्षा के नहीं चल सकते.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि शनिवार और रविवार को इस यात्रा और इससे जुड़े कार्यक्रमों में ऐसा नहीं होना चाहिए. कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोगों की ओर से शानदार स्वागत किया गया. सुबह से ही लोग जमा हुए थे और हम यात्रा करने के लिए उत्सुक थे. पुलिस वाले, जो यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरे के पास रहते हैं, वह चले गए या दिखे नहीं. दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का इंतजाम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया. मेरी सुरक्षा से जुड़े लोग इससे असहज हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं आगे यात्रा नहीं करूं. इसलिए मुझे अपनी यात्रा आज रद्द करनी पड़ी.