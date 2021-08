Bharat Mata Ki Jai: शनिवार की देर रात एयर इंडिया का विमान 87 लोगों को ताजिकिस्तान से लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचा. इसमें दो नेपाली नागरिक भी शामिल हैं. संकटग्रस्त अफगानिस्तान से लौटना मानो मौत के मुंह से लौटने जैसी बात है. इस कारण भारत लौटे लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी. काबुल से भारत के लिए निकले भारतीयों ने विमान में ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा, “जुबिलेंट अपने घर की यात्रा पर निकले.”Also Read - Aapki Bahu hai Vo Mummy: गर्लफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ा गया 4 साल का बच्चा, पूछा तो बोला- आपकी बहू है रिया | Viral हुआ Video

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंरिदम बागची ने ट्टीट कर बताया कि ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हमारे दूतावास अफगान में फंसे लोगों की सहायता करने में लगे हुए हैं. भारत आए इन यात्रियों को पहले काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से निकाला गया. इसके बाद उन्हें ताजिकिस्तान ले जाया गया, जहां से एयर इंडिया का विमान उन्हें नई दिल्ली लेकर आया. विमान के दिल्ली पहुंचने पर सभी यात्रियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपनी खुशी जाहिर की.

#WATCH | Evacuated Indians from Kabul, Afghanistan in a flight chant ‘Bharat Mata Ki Jai’ on board

“Jubilant evacuees on their journey home,”tweets MEA Spox

Flight carrying 87 Indians & 2 Nepalese nationals departed for Delhi from Tajikistan after they were evacuated from Kabul pic.twitter.com/C3odcCau5D

— ANI (@ANI) August 21, 2021