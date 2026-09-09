'भारत रत्न' से सम्मानित वैज्ञानिक CNR राव को SIR नोटिस, नाम में एक्स्ट्रा 'F' बनी वजह- जानें पूरा मामला

भारत रत्न से सम्मानित देश के दिग्गज वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव (Prof CNR Rao) को SIR के दौरान नाम में हुई छोटी सी गड़बड़ी के चलते सुनवाई के लिए बुलाया गया है. 92 साल के प्रो. सीएनआर राव को अपनी पहचान साबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. दरअसल, साल 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम ‘Prof C N R Rao’ दर्ज है, जबकि मौजूदा मतदाता सूची में एक अतिरिक्त ‘F’ जुड़ गया है और उनका नाम ‘Proff C N R Rao’ लिखा गया है. इसी अंतर को ‘Self-Name Mismatch’ बताया गया है.
‘Self-Name Mismatch’ की स्थिति तब आती है, जब SIR के दौरान वोटर के 2002 की मतदाता सूची के आधार पर दिए गए डिटेल्स और मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में अंतर पाया जाता है. नियमों के मुताबिक, नोटिस में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है उसे ही सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना पड़ता है. इसी प्रक्रिया के तहत सीएनआर राव को बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है. यह जगह भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के पास है.
प्रोफेसर सीएनआर राव को साल 2014 में ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया था. वह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले तीसरे वैज्ञानिक हैं. इसी तरह अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम भी मतदाता सूची में इसी तरह की स्पेलिंग संबंधी गड़बड़ी के कारण फ्लैग किया गया था. हालांकि, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अमर्त्य सेन को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी गई है.
1934 में बेंगलुरु में जन्मे राव ने केमिस्ट्री में, खासकर सॉलिड-स्टेट मटीरियल, नैनोमटेरियल और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में बड़ा योगदान दिया है. उन्होंने 1976 में IISc में सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट की स्थापना की और 1984 से 1994 तक IISc के डायरेक्टर के तौर पर काम किया. उन्होंने 1,600 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं और उन्हें कई इंटरनेशनल सम्मान मिला है.
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