Bharat Taxi आज से लॉन्च, उबर-ओला से 30% सस्ता किराया, 0 कमीशन, कोई सर्ज चार्ज नहीं! ड्राइवरों की भरेगी जेब
अमित शाह ने कहा है कि इससे ड्राइवर को न सिर्फ ज्यादा मुनाफा मिलेगा, बल्कि सम्मान के साथ मालिक भी बनेंगे. आज से दिल्ली में अगर कैब बुक करनी हो तो भारत टैक्सी ट्राई करके देखिए.
भारत की टैक्सी/कैब दुनिया में 5 फरवरी 2026 से बड़ा बदलाव हो रहा है. Ola-Uber को टक्कर देने वाली नई सरकारी कैब सर्विस ‘भारत टैक्सी’ का आधिकारिक शुभारंभ हो रहा है. यह भारत की पहली कोऑपरेटिव आधारित राइड-हेलिंग ऐप है, जो Ola, Uber और Rapido जैसी प्राइवेट कंपनियों को सीधी चुनौती देगी. पहले कैब कंपनियां बड़े-बड़े मुनाफे कमाती थीं और ड्राइवरों को कम कमीशन देती थीं, अब ड्राइवर ही मालिक बनेंगे. इसका मंत्र है “सारथी ही मालिक” (ड्राइवर ही मालिक). इस सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट पिछले कुछ महीनों से चल रहा था. दिसंबर 2025 में दिल्ली-NCR और गुजरात जैसे राजकोट, अहमदाबाद में टेस्टिंग शुरू हुई.
- पायलट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अब आज से पूरे देश में औपचारिक रूप से लॉन्च हो रही है, शुरुआत दिल्ली से हो रही है.
- शुरुआत में दिल्ली-NCR में फोकस रहेगा, जल्द ही दूसरे बड़े शहरों और राज्यों में फैलेगी. सरकार का टारगेट है कि 2029 तक यह देश की सबसे बड़ी राइड-हेलिंग सर्विस बन जाए.
क्यों है ये खास?
सस्ता किराया – Ola-Uber से औसतन 20-30% सस्ता. कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं! यानी बारिश हो या त्योहार, किराया नहीं बढ़ेगा. फिक्स्ड और फेयर रेटिंग.
जीरो कमीशन
प्राइवेट ऐप्स 20-30% तक कमीशन काट लेते हैं, यहां ड्राइवर को पूरा पैसा मिलता है (या बहुत कम कटौती), मुनाफा ड्राइवरों के बीच बंटेगा.
जबरदस्त सिक्योरिटी
खासकर महिलाओं के लिए मजबूत फीचर्स. रियल-टाइम ट्रैकिंग, SOS बटन, वेरिफाइड ड्राइवर, बैकग्राउंड चेक, पैनिक अलर्ट – सब कुछ टॉप लेवल पर.
ड्राइवरों के लिए फायदे
ड्राइवर शेयरहोल्डर बनेंगे, कंपनी के मालिक बनेंगे. अमित शाह आज लॉन्च के दौरान कई ड्राइवरों को शेयर सर्टिफिकेट भी बांटेंगे. इससे ड्राइवरों को ज्यादा कमाई, सम्मान और इंडिपेंडेंस मिलेगी.
कोऑपरेटिव मॉडल
8 बड़े कोऑपरेटिव संगठनों का सपोर्ट. यह Multi-State Cooperative Societies Act के तहत रजिस्टर्ड है. प्राइवेट कंपनियों के बजाय ड्राइवरों का अपना प्लेटफॉर्म.
कैसे इस्तेमाल करेंगे?
ऐप डाउनलोड – Google Play Store या App Store से “Bharat Taxi” सर्च करके डाउनलोड करें.
रजिस्ट्रेशन आसान – मोबाइल नंबर, OTP से साइन अप
लोकेशन डालें, कैब बुक करें – ठीक Ola-Uber की तरह.
पेमेंट – UPI, कार्ड, कैश – सब ऑप्शन.
शुरुआत में करीब 2.5 लाख वाहन जुड़ने की उम्मीद है.
क्यों लाई गई ये सर्विस?
सरकार का कहना है कि प्राइवेट ऐप्स में ड्राइवरों का शोषण होता है,जिसमें कम पेमेंट, ज्यादा कमीशन, सर्ज चार्ज से पैसेंजर परेशान. भारत टैक्सी से दोनों का फायदा होगा. पैसेंजर को सस्ती और सुरक्षित सवारी, ड्राइवर को ज्यादा कमाई और मालिकाना हक. अगर आप भी दिल्ली एनसीआप हैं तो कैब बुक कर के ट्राई करके देख सकते हैं.