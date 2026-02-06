Hindi India Hindi

नौकरी के साथ कमाई का मौका, भारत टैक्सी से अपनी कार जोड़ बढ़ाए अपनी आमदनी; जानिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

Bharat Taxi: भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने देश का पहला सहकारी राइड हेलिंग ऐप भारत टैक्सी लॉन्च कर दिया है. इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपनी कार को भारत टैक्सी से कैसे रजिस्टर कर पाएं

Bharat Taxi: भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने देश का पहला सहकारी राइड हेलिंग ऐप भारत टैक्सी लॉन्च कर दिया है. इस ऐप को 5 जनवरी को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया. अभी तक यह सेवा दिल्ली-एनसीआर समेत कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह देश के लिए खोल दिया गया है. भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है. इस ऐप के जरिए अब आम लोग अपनी खुद की कार चलाकर सीधे कमाई कर सकते हैं.

क्या है भारत टैक्सी और कैसे करता है काम?

भारत टैक्सी एक सहकारी मॉडल पर आधारित राइड हेलिंग ऐप है. इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर किया गया है. इसकी स्थापना 6 जून 2025 को हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा देना और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना है. इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर को सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि मालिक की भूमिका दी गई है. यहां ड्राइवरों को “सारथी” कहा जाता है और पूरी व्यवस्था उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है.

जीरो कमीशन से ड्राइवर होगा फायदा

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका 0 प्रतिशत कमीशन मॉडल है. इसमें ड्राइवर की कमाई पर कोई कटौती नहीं की जाती. ड्राइवर को सिर्फ एक तय शुल्क देना होता है. कार ड्राइवरों के लिए यह शुल्क 30 रुपये प्रतिदिन, जबकि ऑटो चालकों के लिए 18 रुपये प्रतिदिन रखा गया है. प्राइवेट कैब एग्रीगेटर के मुकाबले यहां ड्राइवरों को ज्यादा कमाई का मौका मिलता है. यही वजह है कि भारत टैक्सी ड्राइवरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

ड्राइवरों के लिए बीमा

भारत टैक्सी सिर्फ एक राइड ऐप नहीं है, बल्कि इसमें ड्राइवरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है. भारत टैक्सी से जुड़े सारथियों को 5 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है. इसके अलावा रिटायरमेंट सेविंग्स, ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी में त्वरित सहायता और वेरीफाइड राइड डाटा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. यह सब सुविधाएं ड्राइवरों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी गई हैं.

भारत टैक्सी ऐप में अपनी कार कैसे रजिस्टर करें

अगर आप अपनी खुद की कार भारत टैक्सी में चलाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐपल स्टोर से भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करें. फिर अपना नाम, ईमेल आईडी, गाड़ी की जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद डिजिलॉकर और पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए आपकी प्रोफाइल की जांच की जाएगी. अप्रूवल मिलते ही आप भारत टैक्सी ऐप पर राइड लेना शुरू कर सकते हैं.

