  • Hindi
  • India Hindi
  • Bharat Taxi Launch Delhi Service Cities Expansion Plan Driver Benefits Booking App

आपके शहर कब पहुंचेगी Bharat Taxi? जानिए दिल्ली समेत किन शहरों में शुरू हुई सर्विस और आगे का प्लान

Bharat Taxi:राजधानी दिल्ली में नई कैब सर्विस की शुरूआत हो चुकी है. इसके इस सेवा का देश के अन्य शहरों में भी विस्तार किया जाएगा. आइए जनते हैं इसके बारे में...

Published date india.com Published: February 25, 2026 10:58 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Bharat Taxi news in hindi
Bharat Taxi news in hindi

Bharat Taxi: देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकारी कैब सर्विस Bharat Taxi की शुरुआत हो चुकी है. सहकारी (कोऑपरेटिव) मॉडल पर आधारित इस टैक्सी सेवा को सॉफ्ट लॉन्च के दौरान ही यात्रियों और ड्राइवरों से अच्छा समर्थन मिला है. सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को सुरक्षित और किफायती सफर का विकल्प मिले. अब इसे देश के दूसरे शहरों और राज्यों तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकें.

पायलट प्रोजेक्ट को मिला शानदार रिस्पॉन्स

सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार Bharat Taxi का आधिकारिक लॉन्च जनवरी के अंत तक किया जा सकता है. दिसंबर की शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और लोगों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही. इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे पूरी तरह लॉन्च करने का फैसला लिया है. लॉन्च के बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरे शहरों में भी सेवा शुरू करने की तैयारी है.

हर दिन हजारों लोग कर रहे हैं सफर

यह सेवा 2 दिसंबर 2024 को दिल्ली में ट्रायल के तौर पर शुरू हुई थी. मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, सॉफ्ट लॉन्च के दौरान रोजाना करीब 5,500 राइड्स दर्ज की जा रही हैं. इनमें लगभग 4,000 राइड एयरपोर्ट से और करीब 1,500 राइड शहर के अलग-अलग इलाकों से होती हैं. इस प्लेटफॉर्म पर कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी तीनों विकल्प मौजूद हैं, जिससे यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार सवारी चुनने की सुविधा मिलती है.

ड्राइवरों को फायदा देने वाला सहकारी मॉडल

Bharat Taxi ऐप पर अब तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. इस सेवा की सबसे खास बात इसका जीरो कमीशन मॉडल है, यानी ड्राइवरों को किसी निजी कंपनी की तरह भारी कमीशन नहीं देना पड़ता और उनकी पूरी कमाई उनके पास रहती है. इस योजना की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2024 में संसद में की थी। उनका कहना था कि इस प्लेटफॉर्म का मुनाफा सीधे ड्राइवरों तक पहुंचेगा. इस सेवा को अमूल, इफको, कृभको, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीडीसी, एनसीईएल और नाबार्ड जैसी आठ बड़ी सहकारी संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है.

ऐप से आसान बुकिंग और कई सुविधाएं

Bharat Taxi ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है और ओटीपी डालते ही बुकिंग शुरू की जा सकती है. ऐप में पारदर्शी किराया, रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, कई भाषाओं का सपोर्ट और 24 घंटे कस्टमर केयर जैसी सुविधाएं दी गई हैं. यूजर नॉन-एसी कैब, एसी कैब, बाइक टैक्सी, एक्सएल कैब, रेंटल या इंटरसिटी राइड भी बुक कर सकते हैं. सरकार का दावा है कि यह सेवा किफायती होगी, हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान कुछ लोगों ने इसे निजी ऐप्स के मुकाबले थोड़ा महंगा भी बताया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.