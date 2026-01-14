By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत टैक्सी ने मचा दिया तहलका, 0 कमीशन पर ड्राइवरों को 100% पैसा और यात्रियों को 30% कम किराया- ओला-उबर हिल गए!
भारत टैक्सी का जीरो कमीशन और फिक्स्ड प्राइसिंग मॉडल न सिर्फ ड्राइवरों को सशक्त बना रहा है, बल्कि ओला-उबर जैसी कंपनियों पर 30% तक कीमत प्रतिस्पर्धा का दबाव डाल रहा है, जिससे पूरे राइड-हेलिंग सेक्टर में पारदर्शिता और फेयरनेस बढ़ सकती है.
केंद्र सरकार की सहकारी ‘भारत टैक्सी’ ऐप सेवा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. यह देश की पहली ड्राइवर-ओन्ड कोऑपरेटिव राइड-हेलिंग सर्विस है, जो ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्राइवेट कंपनियों को सीधी चुनौती दे रही है. सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित यह ऐप अमूल जैसी सफल सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें अमूल के एमडी जयेन मेहता चेयरमैन हैं और IFFCO, NABARD, KRIBHCO जैसी प्रमुख संस्थाओं का समर्थन है.
भारत टैक्सी का जीरो कमीशन मॉडल
भारत टैक्सी का जीरो कमीशन मॉडल और इसका असरओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म हर राइड पर ड्राइवरों से 20-30% कमीशन काटते हैं, जिससे ड्राइवरों की नेट कमाई काफी घट जाती है. डायनामिक प्राइसिंग (सर्ज प्राइसिंग) के कारण पीक आवर्स, बारिश या हाई डिमांड में किराया 2-3 गुना तक बढ़ जाता है, जो यात्रियों के लिए महंगा पड़ता है और ड्राइवरों के लिए अस्थिर आय पैदा करता है. भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है. ड्राइवरों को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता (केवल मामूली मेंबरशिप फीस हो सकती है), इसलिए वे राइड के किराए का 80-100% हिस्सा सीधे रखते हैं. सहकारी के प्रॉफिट को भी ड्राइवरों में बांटा जाता है, साथ ही इंश्योरेंस, डिविडेंड और वाहन पर विज्ञापन से अतिरिक्त आय के अवसर मिलते हैं.
30% तक कम किराया
30% तक कम किराए का असर ओला-उबर परभारत टैक्सी के लॉन्च से ओला-उबर पर सबसे बड़ा असर किराए की पारदर्शिता और कम कीमत के रूप में दिख रहा है. पायलट और शुरुआती दिनों के डेटा से पता चलता है कि-
- पीक आवर्स में भारत टैक्सी के किराए ओला-उबर से 25-30% तक सस्ते पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं है.
- फिक्स्ड और अपफ्रंट प्राइसिंग से यात्रियों को भरोसा मिलता है, जिससे वे प्राइवेट ऐप्स की बजाय भारत टैक्सी चुन रहे हैं.
- लॉन्च के बाद दिल्ली-एनसीआर में हर दिन 5,500+ राइड्स और 45,000 नए यूजर्स जुड़ रहे हैं, साथ ही 1.4 लाख+ ड्राइवर रजिस्टर्ड हो चुके हैं.
यह असर इसलिए गहरा है क्योंकि ड्राइवरों की ज्यादा कमाई (कमीशन बचत से) उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित कर रही है. जैसे-जैसे अधिक ड्राइवर जुड़ेंगे, उपलब्धता बढ़ेगी और प्राइवेट कंपनियों को अपनी कमीशन दरें कम करने या प्राइसिंग में बदलाव करने का दबाव बनेगा.
प्रमुख फायदे
यात्रियों के लिए: कोई सर्ज चार्ज नहीं, पारदर्शी किराया, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, 24×7 सपोर्ट, GPS-सेफ्टी फीचर्स और बैकग्राउंड वेरिफाइड ड्राइवर.
ड्राइवरों के लिए: कंपनी में हिस्सेदारी, बोर्ड में प्रतिनिधित्व, सोशल सिक्योरिटी और आर्थिक आजादी.
दिल्ली से शुरू होकर मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में चरणबद्ध विस्तार होगा, 2030 तक 1 लाख ड्राइवरों का लक्ष्य है.
