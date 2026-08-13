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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी देगी बिहार सरकार, मुआवजा भी मिलेगा, CM सम्राट चौधरी का ऐलान

भरत तिवारी की 17 जून 2026 को मौत हो गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक,भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 13, 2026, 4:49 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर केस: पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी देगी बिहार सरकार, मुआवजा भी मिलेगा, CM सम्राट चौधरी का ऐलान
भरत तिवारी का 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर इलाके में पुलिस और STF की कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर हुआ था. (ANI)

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गुरुवार (13 अगस्त) को बड़ा ऐलान किया है. भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी. साथ में मुआवजा भी दिया जाएगा. बिहार के CM सम्राट चौधरी ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी. मुआवजे की रकम कितनी होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

17 जून 2026 को हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर

भरत तिवारी का 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर इलाके में पुलिस और STF की कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर हुआ था. घटना के बाद उनके परिवार की ओर से पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए. परिजनों और स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि भरत ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था. इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई. इसी दावे को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हुई. बाद में इस मामले में आरोपी बनाए गए एक STF जवान को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी की खबर 31 जुलाई को सामने आई थी.

और पढ़ें: भरत तिवारी एनकाउंटर: SDM समेत 11 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, 12 अगस्त तक गिरफ्तारी का आदेश

एनकाउंटर से 2 दिन पहले किया था फेसबुक लाइव

एनकाउंटर से 2 दिन पहले 15 जून की सुबह भरत भूषण तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था. वीडियो में दिख रहा था कि वो सुनसान इलाके में खड़ा हैं. उसके सामने पुलिस और STF की टीम खड़ी है. भरत के दोनों ओर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भोजपुर पुलिस के जवान हथियार लेकर खड़े हैं. वीडियो में भरत खुद को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, इसके बावजूद STF के साथ भोजपुर पुलिस टीम मुझे पकड़ने आई है.

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परिजनों ने लगाया था पुलिस पर गंभीर आरोप

परिजनों और स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि भरत ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था. इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई. इसी दावे को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हुई. बाद में इस मामले में आरोपी बनाए गए एक STF जवान को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी की खबर 31 जुलाई को सामने आई थी.

ग्रामीणों ने भी उठाए थे सवाल

एनकाउंटर के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए थे. कुछ ग्रामीणों ने दावा किया था कि भरत तिवारी का प्रशासन के साथ विवाद चल रहा था और उन्हें कथित तौर पर धमकियां मिली थीं. स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि भरत इलाके में विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय थे और इसी वजह से उनका प्रशासन से टकराव हुआ था. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अदालत के मौजूदा आदेश से नहीं होती है, इसलिए इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था जांच आयोग का गठन

इस मामले में पीड़ित परिवार की मांग के बाद बिहार सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. न्यायिक जांच आयोग के समझ भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और उनकी माता आशा देवी का बयान दर्ज हो चुका है. आयोग के समक्ष भरत तिवारी के परिजनों और उनके भाई का भी बयान लिया जा चुका है.

CJM कोर्ट ने 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वॉरन्ट किया था जारी

आरा की CJM कोर्ट ने इस मामले में 10 अगस्त को आरोपी बनाए गए 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वॉरन्ट जारी किया था. इनमें तत्कालीन SDM, SDPO और थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, एडवोकेट संजीव कुमार ने बताया, “गैर-जमानती वॉरन्ट के लिए मैंने आरा कोर्ट में याचिका डाली थी.अभी तक की कार्रवाई, जांच रिपोर्ट, प्राथमिकी अभियुक्त को लेकर जानकारी भी मांगी गई थी.जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना के तत्कालीन SHO राजेश मालाकार, STF जवान अक्षय कुमार (गिरफ्तार), विकास कुमार, रविंदर, अंकित आर्यन, रामचंदर, हरिशचंदर अभियुक्तों में शामिल हैं.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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