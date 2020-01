नई दिल्ली: भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट जारी करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा के 57 प्रत्याशियों में 11 अनुसूचित जाति से और चार महिलाएं हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को भाजपा ने रोहिणी सीट से उतारा है. वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन सीट से उम्मीदवार बनाया.

Bharatiya Janata Party announces names of 57 candidates out of 70 for upcoming Delhi assembly elections. pic.twitter.com/eJEYYPm5X3

— ANI (@ANI) January 17, 2020