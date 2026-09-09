बंगाल-असम समेत 5 राज्यों का चुनाव लड़ने के लिए BJP को मिला कितना चंदा? EC ने जारी किया आंकड़ा

पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावी खर्च के आंकड़े निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किये जाने के बाद पांचों राज्यों में BJP के कुल चुनावी खर्च की तस्वीर और साफ होगी.

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BJP ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर कुल 160 करोड़ रुपये खर्च किए. (Photo: AI)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कुल 1,472.8 करोड़ रुपये का चंदा मिला. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग (Election Commission) को सौंपे गए चुनावी खर्च के ब्योरे से इसका खुलासा हुआ है. BJP ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर कुल 160 करोड़ रुपये खर्च किए. पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावी खर्च से जुड़े आंकड़े अभी चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

BJP के पास कितना बैलेंस?

TOI ने निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के आधार पर बताया, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 मई 2026 को BJP का क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 7,627.2 करोड़ हो गया. 15 मार्च 2026 को पार्टी के पास 6,722.6 करोड़ का बैलेंस था. यानी इस अवधि में पार्टी के बैलेंस में करीब ₹904.6 करोड़ की बढ़ोतरी हुई.

असम-तमिलनाडु-पुडुचेरी में खर्च हुए 160 करोड़

असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में BJP और उसके केंद्रीय मुख्यालय के साथ-साथ संबंधित राज्य एवं जिला इकाइयों ने मिलकर कुल 160 करोड़ रुपये खर्च किए. इनमें सबसे ज्यादा खर्च असम में हुआ. पार्टी ने असम में 96.3 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 51.6 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 11.9 करोड़ रुपये खर्च किए. चुनावी खर्च का बड़ा हिस्सा पार्टी के प्रचार अभियान पर गया. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 130.4 करोड़ रुपये सामान्य पार्टी प्रचार पर खर्च किए गए. इसके अलावा करीब 29.6 करोड़ उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान और उनके आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी के प्रचार पर खर्च हुए.

असम में सबसे ज्यादा खर्च

असम विधानसभा चुनाव में BJP ने सामान्य पार्टी प्रचार के लिए ₹76.7 करोड़ खर्च किए. इसमें पार्टी की केंद्रीय इकाई की ओर से खर्च किए गए ₹23.1 करोड़ भी शामिल हैं. उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार पर करीब ₹19.5 करोड़ खर्च किए गए. पार्टी ने असम में स्टार प्रचारकों की यात्रा पर ₹27.3 करोड़ खर्च किए. इसके अलावा विज्ञापनों पर ₹37 करोड़, प्रचार सामग्री पर ₹8.9 करोड़ और अन्य मदों में ₹2.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए. उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान के रूप में कुल ₹19.4 करोड़ दिए गए, जबकि उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने पर ₹16.7 लाख खर्च हुए.

तमिलनाडु चुनाव में ₹51.6 करोड़ का खर्च

तमिलनाडु में BJP ने सामान्य पार्टी प्रचार के लिए कुल ₹44.5 करोड़ खर्च किया. इसके अलावा उम्मीदवारों से संबंधित गतिविधियों पर करीब ₹7 करोड़ खर्च किए गए. इस तरह राज्य में पार्टी का कुल चुनावी खर्च ₹51.6 करोड़ रहा. मालूम हो कि इन्हीं चुनावों के लिए कांग्रेस ने पहले जारी अपने चुनावी खर्च के विवरण में कुल ₹248.6 करोड़ खर्च किए जाने की जानकारी दी थी. वहीं, पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावी खर्च के आंकड़े सामने आने के बाद पांचों राज्यों में BJP के कुल चुनावी खर्च की तस्वीर और साफ होगी.