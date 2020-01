नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में 20 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को सोमवार को नियमित चिकित्सा परामर्श और इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया. आजाद पॉलीसिथेमिया बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें शरीर अधिक संख्या में लाल रक्त कणों को बनाता है.

बता दें क‍ि भीम आर्मी प्रमुख को 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

वहीं, सोमवार को भीम आर्मी प्रमुख ने सोमवार को दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट में दरियागंज हिंसा मामले में जमानत याचिका दायर की. इस मामले में कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी. इससे पहले कोर्ट ने उन्‍हें एम्‍स में इलाज करवाने की अनुमति दी थी.

Daryaganj violence case: Bhim Army Chief Chandrasekhar has filed bail plea in Delhi’s Tis Hazari court. Court to hear the matter tomorrow. Earlier, he was allowed by the court to get medical treatment at AIIMS, Delhi as he is suffering from Polycythemia. (file pic) #Delhi pic.twitter.com/OORcXS51Nq

