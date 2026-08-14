भोपाल-इंदौर का सफर होगा बेहद आसान! नये एक्सप्रेसवे से बदल जाएगी तस्वीर- जानिये किन शहरों को होगा फायदा

Bhopal Indore Expressway: भोपाल से इंदौर पहुंचने में अभी तकरीबन चार घंटे लगते हैं. नया एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद यह समय घटकर लगभग 2 से 2.5 घंटे रह सकता है.

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भोपाल से इंदौर पहुंचने में अभी 4 घंटे लगते हैं. नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह सफर लगभग 2 घंटे का रह सकता है. (Photo: AI)

Bhopal Indore Expressway: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दोनों शहरों के बीच जल्द ही करीब 160 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है. करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को मौजूदा भोपाल-इंदौर सड़क को चौड़ा करने के बजाय पूरी तरह नए रूट पर विकसित किया जाएगा. अभी भोपाल से इंदौर पहुंचने में करीब चार घंटे लगते हैं. नया एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद यह समय घटकर लगभग 2 से 2.5 घंटे रह सकता है. यानी यात्रियों को सफर में करीब डेढ़ से दो घंटे तक की बचत होने की उम्मीद है.

नया रास्ता क्यों बनाया जा रहा है?

मौजूदा भोपाल-इंदौर मार्ग पर कई जगहों पर ट्रैफिक, चौराहे, कस्बे और स्थानीय वाहनों की आवाजाही के कारण रफ्तार प्रभावित होती है. ऐसे में सड़क को चौड़ा करने के बजाय सरकार नए अलाइनमेंट पर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है. यह छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे होगा. इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकास केवल निर्धारित स्थानों से ही होगा. स्थानीय ट्रैफिक और धीमी गति वाले वाहनों की वजह से मुख्य मार्ग पर बार-बार रुकावट नहीं आएगी. इससे लंबी दूरी के यात्रियों को तेज और सुगम सफर मिल सकेगा. करीब 160 किलोमीटर का यह कॉरिडोर भोपाल और इंदौर के बीच अपेक्षाकृत सीधा रास्ता उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा सीहोर और देवास जैसे शहरों और आसपास के इलाकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने की उम्मीद है.

2028 के सिंहस्थ पर भी नजर

इस परियोजना की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है. इस दौरान मध्यप्रदेश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों के उज्जैन पहुंचने की संभावना है. सरकार इसी वजह से परियोजना को प्राथमिकता दे रही है और 2028 के आसपास इसके कुछ हिस्सों या पूरे कॉरिडोर को चालू करने का लक्ष्य रखा जा रहा है. नया एक्सप्रेसवे सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाले यातायात के दबाव को संभालने में भी मददगार हो सकता है.

कई बड़े हाईवे से जुड़ेगा नेटवर्क

भोपाल-इंदौर एक्सप्रेसवे को अकेली सड़क के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. यह भविष्य में मध्यप्रदेश के बड़े हाईवे नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है. इंदौर की तरफ गरोठ-इंदौर लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है, जिसका कनेक्शन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से होगा. इससे भोपाल और इंदौर से दिल्ली और मुंबई की ओर तेज हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का रास्ता खुल सकता है. इसके अलावा प्रस्तावित कॉरिडोर सीहोर-देवास क्षेत्र के आसपास नर्मदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क से भी जुड़ सकता है. वहीं करीब 255 किलोमीटर लंबे भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की योजना भी है, जिससे भोपाल-जबलपुर यात्रा का समय करीब छह घंटे से घटकर तीन घंटे तक आने की उम्मीद है.

पश्चिमी मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी पकड़ेगी रफ्तार

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर मध्यप्रदेश में एक बड़ा और आधुनिक हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क तैयार हो सकता है. इससे केवल यात्रा आसान नहीं होगी, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक व्यापार, रोजगार और निवेश के नए अवसर पहुंचने की उम्मीद भी है. नए एक्सप्रेसवे में ट्रैफिक निगरानी प्रणाली, ऑटोमेटेड टोलिंग, इमरजेंसी सहायता केंद्र और नियंत्रित प्रवेश-निकास जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं. कुल मिलाकर यह परियोजना भोपाल और इंदौर के बीच दूरी कम करने के साथ-साथ पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार दे सकती है.