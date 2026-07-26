भोपाल मेट्रो का नया टाइम टेबल जारी, हर 15 मिनट में दौड़ेगी मेट्रो, QR टिकट पर भारी छूट, देखें पूरी रूट

Bhopal Metro new timetable: राजधानी भोपाल में मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) से मंजूरी के बाद सुभाष नगर से एम्स के बीच दोनों ट्रैकों पर नियमित परिचालन शुरू हो गया है. अब पीक आवर्स में हर 15 मिनट पर मेट्रो मिलेगी. इतना ही नहीं, डिजिटल टिकट पर 15% तक छूट भी दिया जा रहा है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 26, 2026, 2:47 PM IST
Bhopal metro new timetable
भोपाल मेट्रो का नया टाइमटेबल
  • सुभाष नगर से एम्स रूट पर रोजाना कुल 50 फेरे चलेंगे,
  • पीक आवर्स में हर 15 मिनट और सामान्य घंटों में 30 मिनट पर ट्रेन मिलेगी,
  • सुभाष नगर से सुबह 9:00 बजे पहली मेट्रो और एम्स से शाम 7:00 बजे आखिरी मेट्रो रवाना होगी,
  • रिटर्न टिकट पर 5%, ग्रुप टिकट पर 10% और ऐप ई-वॉलेट रिचार्ज पर 8% से 15% तक का बोनस मिलेगा,

Bhopal Metro ticket: झीलों की नगरी भोपाल में दैनिक यात्रियों और दफ्तर आने-जाने वालों के लिए मेट्रो सफर अब और भी ज्यादा सुगम और समय बचाने वाला बन गया है. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) से हरी झंडी मिलने के बाद सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच दोनों ट्रैकों पर नियमित और पूर्ण मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. नए एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम के एक्टिव होने से न केवल मेट्रो का सफर अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि ट्रेनों की आवाजाही भी मिनट-टू-मिनट सटीक रहेगी. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नया टाइमटेबल लागू कर दिया है. इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो रोज सुबह और शाम के वक्त भारी ट्रैफिक का सामना करते थे.

नया टाइमटेबल और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी?

भोपाल मेट्रो अब सुभाष नगर से एम्स के बीच रोजाना दोनों ट्रैकों को मिलाकर कुल 50 ट्रिप्स करेगी. पहली ट्रेन सुभाष नगर स्टेशन से सुबह 9:00 बजे और एम्स स्टेशन से सुबह 9:30 बजे पहली मेट्रो रवाना होगी. आखिरी ट्रेन का समय सुभाष नगर से शाम 6:30 बजे और एम्स से शाम 7:00 बजे अंतिम मेट्रो छूटेगी. वहीं, सुबह 9:00 से 10:30 बजे और शाम 5:30 से 7:00 बजे के दौरान यात्रियों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी. सामान्य घंटों के दौरान ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी हर 30 मिनट की रहेगी.

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मेट्रो की इस बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से एम्स भोपाल इलाज के लिए आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को अब ऑटो या बस के लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों, एमपी नगर (MP Nagar) के कोचिंग हब में पढ़ने वाले हजारों छात्रों और वल्लभ भवन, एसबीआई (SBI) व आरबीआई (RBI) जैसे प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का रोज का सफर काफी सहूलियत भरा हो जाएगा.

टिकट बुकिंग पर ऑफर्स

स्मार्ट सफर के साथ-साथ MPMRCL यात्रियों की जेब का भी पूरा ख्याल रख रहा है. मेट्रो में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (AFC) सिस्टम लागू है, जिससे कैशलेस यात्रा को बढ़ावा मिल रहा है. यात्री मोबाइल ऐप, यूपीआई (UPI), क्यूआर कोड और ई-वॉलेट से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं.

छूट का पूरा गणित

रिटर्न टिकट (Return Ticket) बुक करने पर 5% की सीधी छूट मिलेगी. ग्रुप टिकट लेने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. MPMRCL के ऑफिशियल ऐप में ई-वॉलेट रिचार्ज कराने पर 8% से लेकर 15% तक का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जिससे हर सफर पहले से अधिक किफायती साबित होगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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