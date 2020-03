नई दिल्ली : ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है. भाजपा में शामिल होने के बाद आज सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं. सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद भोपाल में उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की गई थी. उनके आगमन के चलते भोपाल में विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे, जिनपर कुछ अज्ञात लोगों ने कालिख पोत दी थी. जिसके बाद भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए इन होर्डिंग्स और पोस्टर्स को निकाल दिया है.

इससे पहले सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने अपने कार्यालय और अन्य स्थानों से भी सिंधिया के समर्थन में लगे बैनर पोस्टर सहित कांग्रेस कार्यालय में उनके नाम की नेमप्लेट भी हटवा दिए थे. मिली जानकारी के मुताबिक, सिंधिया गुरुवार को अपने दो दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं. ऐसे में सिंधिया के इस प्रवास को ध्यान में रखते हुए भोपाल में भाजपा ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की थी. इस दौरे के दौरान सिंधिया राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले हैं.

Bhopal: Posters of BJP leader #JyotiradityaMScindia being removed by the city’s municipal corporation. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/vNsKRt2piA

— ANI (@ANI) March 12, 2020