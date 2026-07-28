नशे की लत बनी मौत की वजह! बेटे ने लोहे के पाइप और पत्थर से पिता की कर दी हत्या

नशे के आदी एक शख्स ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 28, 2026, 8:25 PM IST
नशे की लत बनी मौत की वजह! बेटे ने लोहे के पाइप और पत्थर से पिता की कर दी हत्या
प्रतीकात्मक तस्वीर.

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मंचेश्वर थाना क्षेत्र में नशे के आदी एक युवक ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, 50 वर्षीय एस. दुर्योधन लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे. उनका 25 वर्षीय बेटा एस. देबराज लंबे समय से ब्राउन शुगर का आदी था. पिता कई बार उसे नशे की लत से छुड़ाने की कोशिश कर चुके थे और इसके लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया गया था.

बीड़ी में दवा पिलाने से नाराज था बेटा

जांच में सामने आया कि डॉक्टर की सलाह पर दुर्योधन दवा को बीड़ी में मिलाकर बेटे को पिलाते थे ताकि धीरे-धीरे उसकी नशे की आदत छूट सके. लेकिन देबराज को यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. हालात इतने बिगड़ गए कि आरोपी की मां और परिवार के अन्य लोगों को डर के कारण घर छोड़कर जाना पड़ा.

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लोहे के पाइप से कर दी हत्या

मंगलवार सुबह घर में केवल पिता और बेटा मौजूद थे. जब दुर्योधन ने बेटे को फिर दवा वाली बीड़ी दी और बेटे ने सामान्य बीड़ी की मांग की, तो दोनों के बीच दोबारा विवाद शुरू हो गया. गुस्से में आए देबराज ने पहले लोहे के पाइप से पिता पर हमला किया और फिर पत्थर से वार कर उनकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. उसे अदालत में पेश किया जाएगा.

पुलिस ने यह भी बताया कि परिवार के लोगों के अनुसार आरोपी को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है और उसे कई बार अचानक तेज गुस्सा आ जाता था. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. (इनपुट्स सहित)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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