भूटान ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है. भूटान सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल गि खोरलो से सम्मानित किया गया है. भूटान के प्रधान मंत्री के एक ट्वीट में कहा, "महामहिम ने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण के लिए महामहिम मोदी जी के नरेंद्र मोदी नाम, नगदग पेल जी खोरलो का उच्चारण सुनकर बहुत खुशी हुई."

Overjoyed to hear His Majesty pronounce Your Excellency Modiji’s @narendramodi name for the highest civilian decoration, Order of the Druk Gyalpo.https://t.co/hD3mihCtSv@PMOIndia @Indiainbhutan pic.twitter.com/ru69MpDWlq

— PM Bhutan (@PMBhutan) December 17, 2021