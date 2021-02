Big Accident In Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आज तड़के करीब 4 बजे हुई जानलेवा सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के मदपुरम के पास एक टेम्पो-लॉरी के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में 8 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है. वहीं, हादसे में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी मृतक चित्तूर जिले के मदनपल्ली के रहने वाले हैं और टेंपो से अजमेर दरगाह की ओर जा रहे थे. Also Read - UP: ट्रक से Pickup वाहन की भिड़ंत, मौके पर 6 लोगों की मौत 11 घायल, CM योगी ने दिए मदद के निर्देश

कुरनूल जिला के कलेक्टर ने बताया है कि हादसे में सभी मृतकों की पहचान हो गई है और घायल को कुरनूल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे पर सीएम ने जताया दुख

मुख्यमंत्री श्री वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी ने कुरनूल जिले के वेदालूरि मंडल के मडापुरम में सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 14 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को राहत और चिकित्सा सहायता में तेजी लाने के निर्देश दिए

शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.