Big Accident In Karnataka: कर्नाटक के तुमकुर ज़िले के पावागड़ा के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस तामकुड़ जिले के पावागड़ा इलाके में अचानक से पलट गई और बस के पलटने से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, मृतकों में ज्यादातक छात्र हैं जो बस से यात्रा कर रहे थे. वहीं दुर्घटना में 20 लोग गंभीर रुप से घायल हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Karnataka | Eight dead and more than 20 critically injured including students as a bus overturned near Pavagada in Tumkur district: Tumkur Police

Further details awaited. pic.twitter.com/9fNqWD1r6T

— ANI (@ANI) March 19, 2022