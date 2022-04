Tamilnadu Accident: तमिलनाडु के एक मंदिर में हो रहे उत्सव के दौरान हाई वोल्टेज तार से करंट लग जाने के कारण दो बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक तंझावुर के एक मंदिर में बुधवार की सुबह 94वां अप्पर गुरुपूजा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए मंगलवार रात से ही आसपास के इलाकों से श्रद्धालु आ रहे थे. काफी भीडभाड़ थी कि बीच में ये बड़ी दुर्घटना हो गई.Also Read - 17 साल की किशोरी ने बच्ची को दिया जन्म, पिता के बारे में जिसने भी सुना, कहा-ऐसा कैसे हो सकता है, जानिए आप भी

#WATCH | At least 10 people died after a temple car (of chariot festival) came in contact with a live wire in the Thanjavur district in Tamil Nadu pic.twitter.com/F4EdBYb1gV

बुधवार की सुबह शहर की सड़कों पर पारंपरिक रथ यात्रा निकाली गई. जहां सैकड़ों भक्तों के बीच भगवान का रथ खींचने की होड़ मच गई, तभी एकाएक बिजली का एक हाई टेंशन तार की चपेट में रथ आ गया जिसकी वजह से पूरे रथ में करंट दौड़ गया. इससे मौके पर ही 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. Also Read - Karnataka Road Accident: फिल्मी स्टाइल में टकराईं गाड़ियां, तेज रफ्तार और धुंध ने ले ली चार लोगों की जान

Tamil Nadu | At least 10 people died after a temple car (of chariot festival) came in contact with a live wire in the Thanjavur district. More details are awaited. pic.twitter.com/clhjADE6J3

