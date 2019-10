श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में रविवार को कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में जवाबी गोलीबारी में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद व हिजबुल मुजाहिदीन के 35 आतंकवादियों को मार गिराया. रक्षा सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय नागरिक व सैन्य सुविधाओं पर अकारण गोलीबारी की.

Sources: As per reports, 4-5 Pakistan Army soldiers have been killed and several have been injured. Indian Army has launched attacks on terrorist camps situated inside Pakistan occupied Kashmir (PoK) opposite the Tangdhar sector. pic.twitter.com/SFFFjAReHX

