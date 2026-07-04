दिल्लीवासियों के लिए बड़ा अलर्ट, एक महीने तक बंद रहेगा ये रूट, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi traffic advisory: दिल्ली में स्वामी नारायण मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण और आजादपुर मंडी के पास जल निकासी कार्य के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 3 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक स्वामी नारायण मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा, वहीं आजादपुर मंडी के पास भी यातायात प्रभावित रहेगा.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 4, 2026, 1:22 PM IST
Traffic advisory
दिल्ली पुलिस ने जारी की नई ट्रैफिक एडवाइजरी
  • सी.सी. रोड निर्माण के कारण नंद लाल मार्ग रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट तक का रास्ता 3 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगा.
  • 4 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक इस रूट पर चौबीसों घंटे डाइवर्जन लागू रहेगा.
  • चौकी नंबर 2 से शास्त्री नगर जाने वाले वाहनों को नंद लाल मार्ग और वीर बंदा बैरागी मार्ग की तरफ भेजा जाएगा.
  • जीटी करनाल रोड पर आजादपुर मंडी के आसपास ड्रेनेज खुदाई कार्य के कारण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक यातायात प्रभावित रहेगा.

Delhi traffic police route advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्लीवासियों के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, राजधानी के दो इलाकों, स्वामी नारायण मार्ग और आजादपुर मंडी के पास, पीडब्ल्यूडी (PWD) के निर्माण कार्य शुरू किए जाने के कारण यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. यदि आप भी अगले कुछ दिनों में इन रूटों से गुजरने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले इन बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप जाम की स्थिति से बच सकें।

स्वामी नारायण मार्ग पर एक महीने का ब्लॉक

लोक निर्माण विभाग, स्वामी नारायण मार्ग पर सी.सी. रोड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है, जिसके चलते नंद लाल मार्ग रेड लाइट से लेकर शास्त्री नगर रेड लाइट तक का पूरा स्ट्रेच वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. आवाजाही पर पाबंदी 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 3 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी. सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 4 जुलाई 2026 से चौबीसों घंटे लागू रहने वाले रूट डायवर्जन प्लान को सक्रिय कर दिया है.

और पढ़ें: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए जम्मू पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, 2 जुलाई से 28 अगस्त तक इन रास्तों पर लागू रहेगी ये पाबंदी

ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान

एडवाइजरी के अनुसार, जो भी यातायात चौकी नंबर 2 से स्वामी नारायण मार्ग होते हुए शास्त्री नगर की तरफ जाना चाहता है, उसे अब डाइवर्ट कर दिया गया है. ऐसे सभी वाहनों को अब नंद लाल मार्ग और वीर बंदा बैरागी मार्ग की तरफ भेजा जा रहा है. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस प्रभावित स्ट्रेच पर जाने से पूरी तरह बचें और केवल डाइवर्जन रूटों का ही इस्तेमाल करें.

आजादपुर मंडी के पास भी रूट डायवर्जन

स्वामी नारायण मार्ग के अलावा, आजादपुर मंडी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी चल रहे ड्रेनेज ड्रेजिंग और खुदाई के काम के कारण यातायात काफी प्रभावित होने की संभावना है.

जीटी करनाल रोड पर निर्माण कार्य 16 जून 2026 से शुरू हो चुका है और 15.7.2026 तक जारी रहेगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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