Big Breaking: अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के गांव में एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है. शुक्रवार को यह बड़ा हादसा हो गया है. अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है. यह जगह टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूरी पर है. जानकारी के मुताबिक जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र है, इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है. यह हल्के ध्रुव हेलिकाप्टर का वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्करण है.

इससे पहले इस साल 5 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारतीय सेना के एक पायलट की मौत हो गई थी. सेना के अधिकारियों ने कहा, "तवांग के पास अग्रिम इलाकों में उड़ान भरने वाला चीता हेलीकॉप्टर सुबह करीब 10:00 बजे नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दोनों पायलटों को नजदीकी सैन्य अस्पताल ले जाया गया."

Itanagar, Arunachal Pradesh | A military chopper crashed near singging village, 25 kms away from the Tuting headquarters in the Upper Siang district today. Site of accident not connected by road, rescue team sent. Further details awaited: Defence PRO, Guwahati pic.twitter.com/G2y7aEjQmT

— ANI (@ANI) October 21, 2022