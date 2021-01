Big Breaking: पश्चिम बंगाल विधानसभा से पहले चल रही सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सह तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को झटके पर झटका लग रहा है. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (Former TMC MP KD Singh) को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. Also Read - Corona vaccine In West Bengal: CM ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान-राज्य में सबको मुफ्त मिलेगी वैक्सीन

अलकेमिस्ट समूह के प्रमुख केडी सिंह का रोजवैली और सारदा चिटफंड घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केडी सिंह को बुलाया था. लंबे समय तक पूछताछ के बाद उनके जवाब से असंतुष्ट होकर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि रोजवैली चिटफंड के आरोप में ईडी ने मंगलवार को केडी सिंह से करीब साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की थी. इस पूछताछ में ईडी को उनकी तरफ से सही से जवाब नहीं मिल पाया था. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021: ममता बनर्जी को फिर जोरदार झटका, मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दिया इस्तीफा

इससे पहले भी ईडी ने केडी सिंह की संपत्ति को सीज किया था. जून, 2019 केडी सिंह से जुड़ी कंपनी की 239 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई थीं. ईडी ने 1,900 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर यह कार्रवाई की थी. केडी सिंह की करीब 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें रिजॉर्ट, शोरूम और बैंक खाते भी शामिल थे. केडी सिंह के ठिकानों पर ईडी पहले भी छापेमारी कर चुकी है. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021: BJP सांसद के बिगड़े बोल-हम नहीं चाहते, ममता बनर्जी की हत्या हो