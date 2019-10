नयी दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. सेना लंबे समय से यह मांग कर रही थी. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि यह वित्तीय मदद युद्ध के हताहतों के लिए बनाए गए ‘सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष’ (एबीसीडब्ल्यूएफ) के तहत दी जाएगी.

Defence Minister Rajnath Singh has given in principle approval to enhancement of monetary assistance to Next of Kin (NoK) of all categories of battle casualty from Rs 2 lakh to Rs 8 lakh. (file pic) pic.twitter.com/62rxJqKIT9

