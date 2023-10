मेरठ के लोहिया नगर में हुआ बड़ा विस्फोट , 4 लोगों की मौत ,कई घायल

मेरठ विस्फोट हादसा– उत्तर प्रदेश के में मेरठ जिले में मंगलवार की सुबह हुआ बड़ा विस्फोट , इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई इसके साथ ही हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं . यह विस्फोट लोहिया नगर के एक घर में हुआ . विस्फोट की वजह से आसपास के घटनास्थल के दृश्यों में विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र जमींदोज हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोट लोहिया नगर के घर में हुआ जहां स्टॉक रखा गया था स्टॉक में क्या था इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि यह साबुन का स्टॉक हो सकता है. मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने कहा कि विस्फोट का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. मीना ने कहा लोहिया नगर में, घर में एक स्टॉक रखा हुआ था जो अब तक साबुन का लगता है और कुछ मशीनरी भी थी. इसका असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ा है . मीणा ने आगे कहा घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया हैं , वहां की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं और यहां की टीमें भी लगातार काम कर रही हैं और मलबे को साफ करने में लगी हुई है . न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक घटनास्थल पर किसी और के फंसे होने की कोई सूचना नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया (prima facie) , यह देखा गया है कि यहां साबुन का स्टॉक किया गया था और कुछ मशीनें भी रखी गई थीं, विस्फोट का कारण पटाखे होने के बारे में पूछे जाने पर मेरठ के डीएम ने कहा कि अभी तक पटाखों के निर्माण का कोई सबूत नहीं है या दुर्घटना का कारण पटाखे हैं.

