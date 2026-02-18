Hindi India Hindi

Big Fat Punjabi Wedding Bride And Groom Showered In Rs 8 Crore 50 Lakh Cash Watch Viral Video

Big Fat Punjabi Wedding: दूल्हा-दुल्हन पर कैश की बारिश, लुटा दिए 8.5 करोड़ रुपये, देखें Viral Video

इसी शादी में 8.5 करोड़ उड़ाने का दावा

एक इंडियन शादी में कितना ज़्यादा पैसा लुटाया जा सकता है? पंजाब में हाल ही में हुई एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में शादी के फंक्शन का वो हिस्सा दिख रहा है जब उन पर कैश की बारिश होती दिखी. हालांकि इंडियन शादियों में यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि दूल्हा-दुल्हन के ऊपर नोटों की लगातार बारिश हो रही थी, जब नोटों से भरे बैग उड़ रहे थे. कपल की पहचान अभी तक वेरिफाई नहीं हुई है, लेकिन वीडियो वायरल है.

शादी से कैश की पार्टी तक

वायरल दिन के उजाले में हुए इस इवेंट में, दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर अपने परिवार से घिरे हुए खड़े हैं. जैसे ही दूल्हा और बड़े-बुज़ुर्ग दुल्हन पर कैश की अनगिनत गड्डियाँ बरसाते दिखते हैं, दूल्हा भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ डांस करने लगता है.

वीडियो में इतना पैसा उड़ता दिख रहा है कि फ़र्श पर मुश्किल से ही कुछ दिख रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से कैश से भरा हुआ है. एक हेल्पर भी फ़र्श से कैश इकट्ठा करते हुए, घुटनों के बल बैठकर अपनी बाहों के बीच पैसे उठाते हुए दिखता है.

वह जल्दी से स्टेज से उतर जाता है और दूसरे लोग भी उसके साथ आ जाते हैं. वायरल वीडियो के मुताबिक, कपल पर 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बारिश हुई थी; इसका कोई वेरिफाइड दावा नहीं है.

यूजर कमेंट्स

ऐसी दुनिया में जहां AI रोशनी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसे पल आते हैं जब नेटिज़न्स यह मानना ​​चाहते हैं कि कोई कंटेंट AI से बना है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता. इसी तरह का रिएक्शन मिलने पर, वायरल वीडियो पर एक यूज़र ने कमेंट किया, “मुझे उम्मीद है और प्रार्थना है कि यह AI हो.”

एक और यूज़र ने कहा कि वे इस पैसे का इस्तेमाल किसी गरीब के घर, खाने या ज़रूरतमंद लोगों की पढ़ाई के लिए कर सकते थे. उन्होंने आगे कहा, “प्यार बरसाने के बहुत सारे तरीके हैं.” कुछ लोगों ने तो Rs 8.5 करोड़ के दावे पर भी सवाल उठाया और लिखा, “अगर यह Rs 8.5 करोड़ होता, तो इनकम टैक्स वाले शादी में आते.”

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by ” (@theaxedrop)

एक यूज़र ने सलाह दी, “किसी चैरिटी में दान क्यों नहीं करते? मेरा यकीन मानिए, उस खुशी का मज़ा ही कुछ और होगा.” एक और ने कहा, “यह बहुत ज़्यादा है, यह देखते हुए कि कुछ लोग ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए भी परेशान हो रहे हैं.”