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प्राइवेट स्कूलों को लौटानी पड़ेगी मनमर्जी तरीके से बढ़ाई हुई फीस- इस राज्य की सरकार ने दिया आदेश

School Fee Refund: जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों में 15 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें तय सीमा से ज्यादा वसूली गई रकम वापस करनी होगी.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 5, 2026, 3:17 PM IST
School Fee Refund Policy
पंजाब सरकार ने तय किया है कि स्कूल 5 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. (Photo-AI)

प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी फीस को लेकर खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. यह पहला मौका है जब स्कूलों को बढ़ी हुई फीस लौटानी पड़ेगी. पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ ठोस कदम उठाया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) ने दावा किया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को छात्रों से ली गई अतिरिक्त रकम वापस करनी होगी.

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला

पंजाब सरकार के इस फैसले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि AAP सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वे छात्रों और उनके परिवारों से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करें. सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किये एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाएगी. प्रस्तावित कानून के तहत, प्राइवेट स्कूलों को सालाना 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी.

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स्कूलों को लौटाने होंगे कितने पैसे?

केजरीवाल के मुताबिक, यह सीमा स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले सभी तरह के शुल्कों पर लागू होगी, जिसमें ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट चार्ज और अन्य संबंधित फीस शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों में 15 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें तय सीमा से ज्यादा वसूली गई रकम वापस करनी होगी. इस प्रावधान को समझाते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी स्कूल ने पिछले तीन सालों में अपनी फीस 50 फीसदी बढ़ाई है, तो उसे छात्रों से ली गई फीस का 35 प्रतिशत हिस्सा वापस करना होगा.

क्या बोले AAP संयोजक केजरीवाल

यह सवाल उठाते हुए कि क्या ऐसा कदम पहले कभी उठाया गया है, केजरीवाल ने कहा, ‘क्या आपने भारत के इतिहास में कभी सुना है कि किसी प्राइवेट स्कूल को फीस वापस करने का आदेश दिया गया हो और वह पैसा माता-पिता के बैंक खातों में वापस जमा किया गया हो?’ उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली में AAP सरकार के समय भी ऐसा ही कदम उठाया गया था, जब प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने कहा कि पंजाब भी अब ऐसा ही कदम उठाएगा.

स्कूली शिक्षा रैंकिंग में टॉप पर पंजाब

शिक्षा में सुधार के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जहां पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, वहीं राज्य ने हाल ही में नीति आयोग के ताजा मूल्यांकन में केरल को पीछे छोड़ते हुए स्कूली शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है. उन्होंने कहा कि सरकार उन माता-पिता की चिंताओं पर भी ध्यान दे रही है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं. यह मानते हुए कि सभी प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ संस्थान मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है.

केजरीवाल ने पंजाब सरकार के फैसले को एक अहम कदम बताया, जिसका मकसद माता-पिता को राहत देना और प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करना है. उन्होंने पूरे देश में ऐसे ही उपायों की वकालत करते हुए कहा कि देशभर में प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी पर रोक होनी चाहिए और दूसरे राज्यों को पंजाब के मॉडल पर विचार करना चाहिए.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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