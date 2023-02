पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाएंगे कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत दे दी है. हालांकि इसके लिए उन्हें रेगुलर बेल की अर्जी देनी होगी. इसके साथ-साथ कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR को एक जगह क्लब करने का भी आदेश दिया है. तीनों मामले को क्लब करने के बाद इसकी सुनवाई कहां होगी इसका फैसला सोमवार को होगा.

Supreme Court issues notice to Assam Police & UP Police on Congress leader Pawan Khera’s plea seeking clubbing of FIRs. SC says, till the next date of hearing,the petitioner will be released on interim bail by Dwarka court SC directs Dwarka court to grant interim relief to Khera pic.twitter.com/PyTalWRrAl — ANI (@ANI) February 23, 2023