समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शत्रु संपत्ति मामले में पांच मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मालूम हो कि सपा नेता आजम खान (Azam Khan News) पिछले दो साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि ‘शत्रु संपत्ति’ पर कब्जा करना गलत था. जमीन अर्धसैनिक बल को सौंप दी गई है.Also Read - कुमार विश्वास और तजिंदर बग्गा के मामले को लेकर 'मान सरकार' पर बरसे कांग्रेस नेता, आजम खान को लेकर कही ये बात

Allahabad High Court has granted interim bail to Samajwadi Party leader Azam Khan for two months. The court has said that it was wrong to capture 'enemy property'. The land has been handed over to the paramilitary force.

(file pic) pic.twitter.com/iESxS2mzF3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 10, 2022