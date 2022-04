Aliens Story: एलियन यानी यूएफओ हमेशा से मनुष्यों के लिए रहस्य का विषय बने रहे हैं. हाल की खबरों की बात करें तो एलियंस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मनुष्यों की नग्न तस्वीरें उनतक भेजने की बात कही जा रही है. एलियंस को लेकर समय-समय पर खबरें आती रहती हैं. इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसमें कई गवाहों ने आरोप लगाया है कि यूएफओ ने मनुष्यों के साथ यौन संबंध बनाए हैं और कई महिलाओं को गर्भवती बनाकर भी छोड़ दिया है.Also Read - अंतरिक्ष में एलियंस से संपर्क के लिए NASA का नया जुगाड़, इंसानों की न्यूड तस्वीरें भेजना चाह रहा | जानिए क्या है प्लान

'द सन' की एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा पेंटागन को सौंपे दस्तावेजों में ऐसे दावे किए गए हैं. 'Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने उन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जिन्होंने 'पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस' का दावा किया था. इनमें से कुछ साधारण, कुछ बेहद अजीब और एक मामला 'रहस्यमय गर्भावस्था' का भी था. पेंटागन की जारी इस रिपोर्ट में उन प्रभावों की एक सूची शामिल की गई जो किसी एलियन या यूएफओ के करीब जाने पर देखे जा सकते हैं.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य चोट लगने से लेकर एलियंस द्वारा अगवा करने तक मिले हैं इतना ही नहीं, ऐसे पांच मामले 'यौन संबंध' और 'मौत' के भी हैं. जारी लिस्ट में शामिल अन्य अनुभवों में बुरे सपने, आवाज का चले जाना, आंख की चोट, सांस लेने में तकलीफ और वजन का कम होना भी शामिल है. रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) से प्राप्त एक दस्तावेज के हवाले से द सन ने ये नतीजे प्रकाशित किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें सरकार की ओर से कमीशन की गई वैज्ञानिक रिपोर्ट और यूएफओ प्रोग्राम से संबंधित पेंटागन के पत्र शामिल थे.

अमेरिका स्थित एक अनुसंधान एजेंसी MUFON ने एक सूची तैयार की है. यह मनुष्यों और उनकी आवृत्ति पर UFO देखे जाने के जैविक प्रभावों की बात करती है. इस रिपोर्ट में स्पष्ट अपहरण, गर्भावस्था, यौन मुठभेड़ यानी रेप, टेलीपैथी का अनुभव और कथित टेलीपोर्टेशन जैसी विचित्र घटनाओं का जिक्र किया गया है, इस अध्ययन में यूएफओ और मनुष्यों के बीच पांच बार कथित यौन मुठभेड़ों की बात कही गई है.