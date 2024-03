Lok Sabha चुनाव से पहले Congress को बड़ा झटका, नहीं रुकेगी बैंक खातों पर कार्रवाई; जानें पूरा मामला

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से ठीक पहले कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने पार्टी के बैंक खातों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई रोकने के लिए कांग्रेस की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस पार्टी द्वारा की तरफ से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर विभाग की तरफ से उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीजिंग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) dismisses the plea moved by the Congress Party which sought a stay against Income Tax Department proceedings of recovery and freezing of their Bank accounts.

Senior Advocate Vivek Tamkha who appeared for Congress requested to keep the… pic.twitter.com/mPpja89ayy

— ANI (@ANI) March 8, 2024