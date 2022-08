Himachal Pradesh Assembly Election 2022: हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के दो विधायकों ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी (BJP) का दामन थाम लिया है. विधायक पवन कुमार काजल (Pawan Kumar Kajal) और लखविंदर सिंह राणा (Lakhvinder Singh Rana) दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए.Also Read - हटाना है, मोदी को हटाना है; 2024 के प्रश्न पर बोले RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव

Delhi | Himachal Pradesh Congress MLAs Pawan Kumar Kajal and Lakhvinder Singh Rana join BJP in the presence of CM Jairam Thakur. pic.twitter.com/9QTbApgTav

— ANI (@ANI) August 17, 2022