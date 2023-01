विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में TMC-माकपा को झटका, विधायक मोबोशर अली और सुबल भौमिक BJP में शामिल

Tripura Assembly Election 2023: त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI M) को झटका लगा है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI M) के त्रिपुरा के विधायक मोबोशर अली (Moboshar Ali) शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. अली के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता व कांग्रेस के पूर्व विधायक सुबल भौमिक (Subal Bhowmik) ने भी BJP की सदस्यता ग्रहण की. पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इन दोनों नेताओं ने भाजपा के त्रिपुरा प्रभारी महेश शर्मा, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भाजपा के समन्वयक संबित पात्रा, पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी और त्रिपुरा में भाजपा के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. अली राज्य के उनाकोटी जिले के कैलाशहर से माकपा के वर्तमान विधायक हैं.

Delhi | Former Tripura TMC chief Subal Bhowmik and CPI(M) leader from the state Moboshar Ali join BJP in the presence of Tripura CM Manik Saha. pic.twitter.com/bKXkjsPCmV — ANI (@ANI) January 27, 2023