Kerala, Congress, PC Chacko, Latest News: कांग्रेस (Congress) के सीनियर नेता पीसी चाको (PC Chacko) ने आज बुधवार को पार्टी से इस्‍तीफा (resignation) दे दिया है. उन्‍होंने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को भेज दिया है.

पीसी चाको ने कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा, मैं पिछले कई दिनों से इस फैसले पर विचार-विमर्श कर रहा था. मैं केरल से आता हूं, जहां कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है. वहां 2 पार्टियां हैं- कांग्रेस (I) और कांग्रेस (A). यह केपीसीसी के रूप में कार्य कर रही 2 पार्टियों की समन्वय समिति है.

I'd been deliberating upon this decision for past many days. I come from Kerala where there's no Congress party as such. There are 2 parties – Congress (I) & Congress (A). It's coordination committee of 2 parties functioning as KPCC: PC Chacko announces resignation from Congress pic.twitter.com/Yuo0aRnraf

— ANI (@ANI) March 10, 2021