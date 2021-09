PM Narendra Modi, SCO Summit, Radicalisation, Afghanistan, Extremism नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी को क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए कहा कि इन समस्याओं के मूल में कट्टरपंथी विचारधारा है. प्रधानमंत्री मोदी ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शुक्रवार को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की वार्षिक शिखर बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए इस कड़ी में अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों का उल्लेख किया और कहा कि संगठन के सदस्य देशों को ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए.Also Read - विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से की मीटिंग, पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर चर्चा की

पीएम मोदी ने कहा, एससीओ को कट्टरपंथ और अतिवाद से लड़ने की एक साझा रणनीति तैयार करनी चाहिए. एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए." उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एससीओ के रैट्स प्रक्रिया तंत्र की ओर से किए जा रहे काम की वह प्रशंसा करते हैं.

20th anniversary of SCO is right time to think about future of SCO. The biggest challenges in this area are related to-peace, security& trust deficit, & root cause of these problems is increasing radicalisation.Recent developments in Afghanistan have made this challenge clear: PM pic.twitter.com/nkyxFVK3M8

— ANI (@ANI) September 17, 2021