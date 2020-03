नई दिल्ली: शनिवार तड़के बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ. यहां समरसपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 28 में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Bihar: 11 dead, 4 injured in a collision between a Scorpio vehicle and a tractor on NH-28 in Kanti Police Station area of Muzaffarpur. More details awaited.

— ANI (@ANI) March 7, 2020