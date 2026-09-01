दिल्ली के बाद अब बिहार में 15 साल की नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार

बिहार के औरंगाबाद में 15 वर्षीय लड़की को उसकी मां से मिलाने के बहाने कार में बैठाया गया. पुलिस के मुताबिक, तीन युवकों ने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.

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Bihar Gang Rape Case: बिहार के औरंगाबाद जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, गांव के ही तीन युवकों ने लड़की को उसकी मां के पास अस्पताल पहुंचाने का भरोसा दिलाकर कार में बैठाया और फिर उसे सुनसान इलाके में ले गए. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार है.

घटना उस समय हुई जब नाबालिग की मां इलाज के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल गई हुई थीं. पुलिस के अनुसार, मां ने अपनी बेटी से फोन पर संपर्क किया और उसे अस्पताल आने के लिए कहा. इसके बाद करीब दोपहर 12:30 बजे लड़की देवरिया नहर के पास पहुंची. बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसके गांव के तीन युवक वहां कार लेकर मौजूद थे. उन्होंने लड़की से कहा कि वे उसे अस्पताल तक छोड़ देंगे, जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी. मां से मिलने की उम्मीद में नाबालिग उनके साथ कार में बैठ गई.

पुलिस का आरोप है कि अस्पताल ले जाने के बजाय तीनों युवक उसे औरंगाबाद के मदनपुर इलाके की तरफ ले गए. रास्ते में वे उसे करीब 50 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर लेकर पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान आरोपियों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी भी दी. काफी देर तक लड़की ने आरोपियों से उसे छोड़ने की गुहार लगाई. पुलिस के अनुसार, करीब शाम 6:30 बजे आरोपियों ने उसे नहर के पास छोड़ दिया. इसके बाद नाबालिग किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी.

परिवार को बताया सबकुछ

बेटी की बात सुनने के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. कुटुंबा थाना प्रभारी इमरान आलम के मुताबिक, मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. तीसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने नाबालिग को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में रखा है. उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है. अधिकारियों के मुताबिक, उसका बयान मंगलवार को अदालत में दर्ज कराया जाएगा, ताकि मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके. जांच के दौरान फोरेंसिक साइंस लैब यानी FSL और तकनीकी जांच टीम भी घटनास्थल और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं से सबूत जुटाने में लगी है. पुलिस आरोपियों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों को आपस में मिलाकर घटना की पूरी कड़ी स्थापित करने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी और कार की बरामदगी को प्राथमिकता दे रही है. नाबालिग के बयान और फोरेंसिक जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.