बिहार की राजनीति में हुए उठापटक को लेकर दिल्ली में बिहार BJP कोर कमेटी की बैठक हुई. बीपेजी प्रमुख जेपी नड्डा (JP Nadda) की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी मौजूद रहे. रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में आगे की रणनीति और पार्टी विपक्ष में कैसे काम करेगी इस पर भी मंथन किया गया है. मालूम को कि आज ही नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों ने शपथ ली है. भाजपा अब विपक्ष की भूमिका में होगी. बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विधानसभा में विपक्ष के नेता की चर्चा जोर पकड़ ली है. विपक्ष के नेता को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.Also Read - बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जेडीयू-आरजेडी से निपटने की बनाई रणनीति, बिहार इकाई के नेताओं संग बैठक करेगा

Delhi | Bihar BJP Core Committee meeting underway at party headquarters in the presence of Union Home Minister Amit Shah and party’s national president JP Nadda pic.twitter.com/ncCSPo9jGn

— ANI (@ANI) August 16, 2022