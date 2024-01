नीतीश के पाला बदलने की खबरों के बीच BJP की हाईलेवल बैठक, सम्राट चौधरी ने बताया क्या हुई बात | VIDEO

Bihar News Today: बिहार की राजनीति में मची हलचल और नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलकर भाजपा के साथ जाने के कयासों के बीच फिलहाल भगवा पार्टी सार्वजनिक रूप से अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है. पटना में मचे राजनीतिक घमासान के बीच BJP आलाकमान ने बिहार भाजपा के नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह उच्चस्तरीय बैठक हुई. शाह के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के नेताओं के साथ लगभग पौने दो घंटे तक विचार मंथन किया.

बैठक में BJP के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के प्रदेश संगठन महासचिव भीखूभाई दलसानिया, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ-साथ कुछ अन्य नेता भी शामिल रहे, लेकिन बैठक के बाद बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर पत्रकारों द्वारा लगातार पूछे गए सवालों को टालते हुए सिर्फ इतना कहा कि लोक सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई है. उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसकी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई.

