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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं के टॉपर्स पर होगी इनामों की बारिश, जानिए क्या-क्या मिलेगा?
Bihar Board 10th Result Prize Money: इस साल फरवरी में आयोजित हुई परीक्षा में 15 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिनमें कुल 81.79% परीक्षार्थी सफल रहे हैं.
Bihar Board 10th Toppers Prize: बिहार बोर्ड ने एक बार फिर बाजी मार ली है. देशभर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए बोर्ड ने 12वीं के बाद आज (29 मार्च 2026) को मैट्रिक यानी 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए हैं. इस साल 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच हुई परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.
इंटर के रिजल्ट के ठीक बाद मैट्रिक के नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर खुशी ला दी है. जानिए इस साल के रिजल्ट की बड़ी बातें और टॉपर्स को इनाम में क्या-क्या मिलेगा?
कैसा रहा इस साल का रिजल्ट?
इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक का कुल पास प्रतिशत 81.79% रहा है. अगर पिछले कुछ सालों से तुलना करें, तो यह, 2025 में 82.11% और 2024 में 82.91% के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है.
बेटियों ने मारी बाजी
इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. 15 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 12 लाख से ज्यादा पास हुए हैं. हर साल की तरह इस बार भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय के कई छात्रों ने टॉपर लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. इस साल पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन प्रवीन ने 492 यानी 98.4% संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया. दोनों लड़कियां बिहार स्टेट टॉपर बनी हैं.
टॉपर्स की हुई चांदी
बिहार बोर्ड अपने होनहार छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें भारी-भरकम इनाम देता है. अगर आपने टॉप किया है, तो बोर्ड की तरफ से आपको ये तोहफे मिलेंगे-
|रैंक
|इनाम की राशि
|अन्य उपहार
|पहली रैंक
|2 लाख रुपये
|लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट
|दूसरी रैंक
|1.5 लाख रुपये
|लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट
|तीसरी रैंक
|1 लाख रुपये
|लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट
|4थी से 10वीं रैंक
|20 हजार रुपये
|लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट
स्कॉलरशिप का भी है इंतजाम
सिर्फ एक बार का इनाम ही नहीं, बोर्ड आगे की पढ़ाई के लिए भी मदद करता है. ‘डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति’ के तहत टॉप-10 छात्रों को खास स्कॉलरशिप दी जाएगी.
मैट्रिक के टॉपर्स को हर महीने 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी. यह पैसा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी होने तक मिलेगा. अगर कोई छात्र डिप्लोमा या कोई टेक्निकल कोर्स करता है, तो उसे पूरे कोर्स के दौरान यह आर्थिक मदद मिलती रहेगी.
सम्मान समारोह का होता है आयोजन
बोर्ड केवल पैसे ही नहीं देता, बल्कि इन होनहारों के लिए एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित करता है. इसमें टॉपर्स को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है, ताकि दूसरे छात्र भी उनसे प्रेरणा ले सकें. वहीं, जो छात्र किसी वजह से फेल हो गए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. वे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 के बीच कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं.
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